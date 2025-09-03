БФС с важна информация преди България - Испания

Във връзка с огромния зрителски интерес към световната квалификация по футбол между националните отбори на България и Испания, която ще се играе утре и очакваните 40 000 фенове по трибуните на Националния стадион "Васил Левски" БФС напомня, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

Също така всички привърженици, закупили билети за двубоя, трябва вече да са ги получили на посочения от тях имейл при покупката от системата на Eventim. В случай на възникнали въпроси всеки от тях може да потърси отговор на имейл на [email protected].

БФС моли привържениците да заемат своите места на стадион "Васил Левски" максимално рано, за да се избегнат потенциални струпвания пред входовете. Вратите на Националния стадион ще бъдат отворени 2 часа преди мача – в 19:45 часа.

В мига, в който прозвучи българският химн, пък ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография, подчертават от централата.