ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смърт...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21224641 www.24chasa.bg

Валентина Георгиева ще представя България на световната купа по спортна гимнастика в Париж

1460
Валентина Георгиева СНИМКА: СТАРТФОТО

Звездата ни в спортната гимнастика Валентина Георгиева ще представя България на световната купа, която ще се проведе в Париж на 13 и 14 септември.

Двукратната европейска вицешампионка, освен на коронния си уред прескок, е заявена и на греда.

За френската столица със състезателката на клуб "Левски-Спартак" ще пътува и личният ѝ треньор Филип Янев, а съдия ще бъде Милена Маврудиева, съобщават от БФ Гимнастика.

В надпреварата са заявени състезатели от 47 нации. В списъка фигурират и руски гимнастици, начело с олимпийската, световна и европейска шампионка Ангелина Мелникова, британките Руби Евънс и бронзовата олимпийска медалистка, световна и европейска шампионка Джесика Гадирова.

Валентина Георгиева СНИМКА: СТАРТФОТО

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание