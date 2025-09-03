Валентина Георгиева ще представя България на световната купа по спортна гимнастика в Париж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездата ни в спортната гимнастика Валентина Георгиева ще представя България на световната купа, която ще се проведе в Париж на 13 и 14 септември.

Двукратната европейска вицешампионка, освен на коронния си уред прескок, е заявена и на греда.

За френската столица със състезателката на клуб "Левски-Спартак" ще пътува и личният ѝ треньор Филип Янев, а съдия ще бъде Милена Маврудиева, съобщават от БФ Гимнастика.

В надпреварата са заявени състезатели от 47 нации. В списъка фигурират и руски гимнастици, начело с олимпийската, световна и европейска шампионка Ангелина Мелникова, британките Руби Евънс и бронзовата олимпийска медалистка, световна и европейска шампионка Джесика Гадирова.