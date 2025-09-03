ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

По-тежки обвинения за Никола Бургазлиев след смърт...

Издигнаха паметник на Жота в Португалия

1452
СНИМКА: РОЙТЕРС

Паметник в чест на Диого Жота бе издигнат на базата на националния отбор на Португалия, обявиха от пресслужбата на организацията.

Вчера избраниците на Роберто Мартинес почетоха паметта на Жота, брат му Андре Силва и бившия национал Жорхе Коща, който почина през август.

На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания. Колата, която футболистът на "Ливърпул" управляваше, превиши ограничението на скоростта. По време на изпреварване гумата на колата се спука, след което футболистът загуби контрол.

СНИМКА: РОЙТЕРС

