Гиганти от Бразилия и Босна и бивш национал започнаха с "Нефтохимик"

Двамата гиганти в новата селекция на "Нефтохимик 2010"и бившият национал на поста либеро Симеон Добрев започнаха подготовка с бургазлии. Бразилският посрещач Рикардо и босненският диагонал Ади Османович, които са високи 206 см преминаха функционални тестове, които са показали много добри резултати.

Днес президентът на "Нефтохимик" Огнян Томов и Рикардо отиват до консулството ни в Одрин, за подаване на документи за работна виза на бразилеца.

В отсъствието на старши треньора Франческо Кадеду, който като асистент на Джанлоренцо Бленджини е с националния отбор на България, за участие на Мондиала във Филипините, подготовката на "Нефтохимик" води помощник треньора Айкут Айдън. Помага му спортния директор Иван Станев. Предвидени са 7-8 контролни мача. Първите два са на 26 и 27 септември срещу "Черно море" в бургаската зала "Бойчо Брънзов".

Заради сериозни разходи за клуба е отпаднало участие на тридневен турнир в Турция.