Алкарас се готви за Джокович с голф вместо с ракета

Карлос Алкарас разкри необичайната си подготовка за дотук на US Open и която ще продължи преди срещата му с Новак Джокович.

Испанецът продължи победния си поход с категорично 6:4, 6:2, 6:4 над №20 в схемата Иржи Лехечка.

Чешкият тенисист вече беше печелил срещу него по-рано през сезона в Доха, но този път на „Артър Аш" нямаше шанс.

След мача Алкарас отпразнува успеха си с имитация на голф замах към трибуните – жест към сънародника му и шампион от „Мастърс" Серхио Гарсия.

Той сподели, че ще излезе на игрището именно с Гарсия в подготовката си за големия сблъсък с Джокович.

„Това ми носи спокойствие и засега работи добре, така че защо да променям рутината? Всеки свободен ден се опитвам да играя голф. Утре например ме чака тежък рунд срещу треньора ми Хуан Карлос Фереро. А щом е там и Серхио Гарсия – със сигурност ще играя, макар и да е много трудно", каза испанецът.

Алкарас все още не е загубил нито един сет в турнира, а полуфиналът с Джокович ще се изиграе на 5 септември.