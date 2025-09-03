Илиан Илиев: Няма да се концентрираме само върху Ямал срещу Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма да се концентрираме само върху Ламин Ямал.

Това каза селекционерът на България Илиан Илиев преди мача с европейския шампион Испания утре. Двубоят е от първия кръг на пресевките за световното догодина. Срещата е от 21,45 и ще се играе пред 40 хил. на "Васил Левски".

"Това е един от най-кратките ни лагери. Ще се опитаме да бъдем компактни", започна Илиев.

"Нашият отбор не е играл скоро пред толкова много публика. Първото важно нещо е публиката да ни даде правилният импулс. Надяваме се да няма напрежение у играчите с оглед на многото по трибуните. Разликата в класите, разбира се, е голяма", каза още селекционерът на България.

Илиев даде традиционния брифинг преди всеки мач. До селекционера на България бе капитанът на представителния ни тим Кирил Десподов. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Илиев е категоричен, че в такива мачове и малкото да направиш може да се забележи.

"Знаем, че трябва да сме отбор повече от друг път. Да бягаме повече и т.н", каза още Илиев и добави, че двубоят с Испания е най-големият и важният в кариерата му.

"Излизаме за позитивен резултат, въпреки че знаем срещу кой отбор излизаме утре вечер. Противниците ни са суперкласа (в групата ни за световното са още Турция и Грузия).

Единствено Лукас Петков е пропуснал последната тренировка. След последната тренировка ще се реши за него.

"Имам съмнения на 3-4 поста. Имаме проблеми с централните защитници. Някои не са играли много", добави още Илиев.