Илиан Илиев: Няма да се концентрираме само върху Ямал срещу Испания

Симеон Демирев

1688
Илиан Илиев СНИМКА ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Няма да се концентрираме само върху Ламин Ямал.

Това каза селекционерът на България Илиан Илиев преди мача с европейския шампион Испания утре. Двубоят е от първия кръг на пресевките за световното догодина. Срещата е от 21,45 и ще се играе пред 40 хил. на "Васил Левски".   

"Това е един от най-кратките ни лагери. Ще се опитаме да бъдем компактни", започна Илиев. 

"Нашият отбор не е играл скоро пред толкова много публика. Първото важно нещо е публиката да ни даде правилният импулс. Надяваме се да няма напрежение у играчите с оглед на многото по трибуните. Разликата в класите, разбира се, е голяма", каза още селекционерът на България.

Илиев даде традиционния брифинг преди всеки мач. До селекционера на България бе капитанът на представителния ни тим Кирил Десподов. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ
Илиев е категоричен, че в такива мачове и малкото да направиш може да се забележи.         

"Знаем, че трябва да сме отбор повече от друг път. Да бягаме повече и т.н", каза още Илиев и добави, че двубоят с Испания е най-големият и важният в кариерата му.

"Излизаме за позитивен резултат, въпреки че знаем срещу кой отбор излизаме утре вечер. Противниците ни са суперкласа (в групата ни за световното са още Турция и Грузия).

Единствено Лукас Петков е пропуснал последната тренировка. След последната тренировка ще се реши за него.

"Имам съмнения на 3-4 поста. Имаме проблеми с централните защитници. Някои не са играли много", добави още Илиев.

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

