България със 7 състезатели на Евро 2025 по джудо за младежи

България ще участва със 7 състезатели на Европейското по джудо в Братислава (Слвк) от 4 до 7 септември.

В състава са: Стилиян Гушков (до 66 кг), Иво Димитров и Виктор Скерлев (до 73), Емил Вълчев (81), София Рангелова (48), а Снежана Граматикова (57), Надие Жаафар (70). Треньори на тима са Ганчо Дойков и Свилен Скерлев. На европейската купа за младежи и девойки в Скопие през август Рангелова и Граматикова спечелиха сребърни медали, а Жаафар спечели бронз.

Президентът на федерацията Румен Стоилов обяви, че всеки завършил в топ 7 ще участва на световното в Перу през 2026 г.

