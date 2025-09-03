Капитанът на България Десподов преди Испания: Спокойни сме, с нетърпение очаквам мача

Спокойни сме, с нетърпение очаквам мача с Испания. Това каза лидерът на България Кирил Десподов на официалната пресконференция преди мача с европейския шампион от квалификациите за световното.

Мачът е утре от 21,45 пред 40 хил. на "Васил Левски".

"За всички нас е хубаво, че има такъв интерес към мача. Все пак играем срещу европейския шампион. Най-хубавото е, че ще имаме възможност да се изправим срещу най-добрите в света. Можем да извлечем само позитиви от срещата. За момента сме спокойни. Има настроение в отбора. С нетърпение очаквам мача утре", каза капитанът на националите.

Футболист №1 у нас сподели още, че се чувства в отлична форма. Десподов бе извън терените заради травма. Но сега е напълно готов.

"Чувствам се добре. Изиграх 3 мача преди седмица. Тренирах доста, докато тях контузен. Чувствам се във форма. Дори в по-добра от преди", завърши играчът на ПАОК.