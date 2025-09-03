ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правната комисия отхвърли ветото на президента вър...

Треньорът на Испания: Изключителното топло ни посрещнаха в България

Симеон Демирев

772
Луис де ла Фуенте СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Изключителното топло ни посрещнаха в България!

Това каза селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте преди утрешния мач с България от световните квалификации. Срещата ще се играе на препълнения до краен предел "Васил Левски" от 21,45 ч.

"Мачът е важен за нас. Повечето от играчите са в началото на първенствата си. Изключителното топло ни посрещнаха в България. Разбира се, вашата страна има такъв посланик като Христо Стоичков. Ще играем пред отбор с голяма подкрепа от публиката", каза още треньорът на европейския шампион.

Луис де ла Фуенте разкри, че носителят на "Златната топка" Родри най-вероятно ще играе срещу България. Лидерът на испанците и "Манчестър Сити" наскоро се завърна след контузия.

"Всички, които са тук, са във форма. И могат да вземат участие в срещата", каза още селекционерът на Испания.

Според треньора на европейския шампион най-важното за тима  му е атака.

"Имаме изключително силна халфова линия. Всичките ми играчи там са на високо ниво. Няма значение кой ще стартира".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Луис де ла Фуенте СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

