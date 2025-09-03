ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преизбраха Кирил Вълчев за генерален секретар на А...

Мората не каза и дума за България преди мача утре

1532
Алваро Мората говори пред медиите преди гостуването на Испания на България утре вечер. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Капитанът на Испания Алваро Мората не каза и дума за България. Лидерът на европейския шампион се появи на задължителната пресконференция преди срещата утре.

 Двубоят е от първия кръг на квалификациите за световното в първенство. Срещата от 21,45 ч ще се играе пред 40 хил на "Васил Левски".

Мората бе питан за какво ли - как се чувства в новия си отбор, за конкуренцията в тима, дали ще се отказва от националния, но колегите от Испания така й не го попитаха дали нещо за съперника.

"Искам да съм на световно първенство. Според мнозина нашето участие изглежда лесно на мондиала, но това не е така", започва пред медиите миналият през "Реал" (М), "Атлетико" (М), "Ювентус", "Милан" и "Челси" нападател.

