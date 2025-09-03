Христо Стоичков посрещна Испания на стадиона, получи големи похвали от Де ла Фуенте (Снимки)

Мегазвездата на българския футбол Христо Стоичков посрещна лично испанския национален отбор на Националния стадион "Васил Левски" преди официалната пресконференция и официалната тренировка на еврошампионите за предстоящата световна квалификация с България. Носителят на "Златната топка", който е на особена почит и в Испания заради изключителните си изяви с "Барселона", влезе в залата за пресконферецията рамо до рамо с Де ла Фуенте, а след това изслуша внимателно коментарите на треньора в компанията на хора от щаба на испанците.

Христо Стоичков гледа и слуша пресконференцията на Луис де ла Фуенте в София в компанията на хора от испанския щаб.

Самият треньор на "Ла Роха" започна изявлението си с благодарност към Христо, след което продължи с големи похвали към Камата и заяви, че България трябва да се гордее наистина много, че има такъв посланик на футбола.

Христо Стоичков На въпрос на "24 часа" за впечатленията си от българския футбол от периода си на активен футболист, когато в Испания играеха Стоичков, Любо Пенев, Трифон Иванов и добавка дали има какво положително да каже за българския отбор сега, когато реалността е друга, Де ла Фуенте отговори: "Христо Стоичков, Любослав Пенев, Трифон Иванов - това са имена от световна класа. Мога да кажа само суперлативи за Христо, който е тук, и за другите футболисти, които изброихте.

Времената се менят. Не познавам българския футбол сега в детайли, знам, че имате таланти, трябва да се работи много. Трудно могат да се постигнат предишните успехи, но трябва да се надгражда. В Испания също сме минали по този път."