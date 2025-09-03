ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианец с втора етапна победа в обиколката, шампионът на Гърция още води

Шампионът на Гърция Никифорос Арваниту още води в обиколката на България. Снимка: Facebook/Tour of Bulgaria

Италианец спечели четвъртия етап от 72-ата колоездачна обиколка на България - 194,5 километра от Троян до Сливен.

Лоренцо Каталдо от Gragnano SC се наложи във финалния спринт, в който бе цялата основна група. Той завърши за 4 часа, 30 минути и 13 секунди. За Каталдо това е втора етапна победа след успеха му в първия етап от Приморско до Бургас.

Втори на секунда финишира германецът Даниел Шраг от MaxSolar, а колумбиецът Мигел Анхел Рубиано от Bialini се нареди трети. Носителят на жълтата фланелка Никифорос Арваниту (United Shipping) приключи на пето място, което му позволи да запази лидерската позиция преди заключителния пети етап. Шампионът на Гърция има аванс от 19 секунди пред германците Доминик Рьобер (Benotti) и Юлиан Бореш (REMBE), които поделят втората позиция.

Обиколката в четвъртък с етап, който е с начало и край в Сливен. Неговата дължина е 113,9 километра, като състезателите ще карат по кръгов маршрут.

