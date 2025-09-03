Христо Стоичков: На испанците няма да им е толкова лесно, колкото си мислят

Мегазвездата на българския футбол Христо Стоичков зарадва стотици фенове със снимки и автографи по време на благотворителната фиеста "Заедно за децата" на стадион "Юнак" в София, с която се подгрява световната квалификация България - Испания.

Въпреки че самият той е в прекрасни отношения с испанския щаб и отбор, носителят на "Златната топка" призова българските фенове да окажат мощна подкрепа за българските национали, а не просто да гледат Ямал и компания.

"Да дойдат 40 000 да подкрепят нашите деца, а не чужди отбори. Аз съм го изживял този момент - когато стадионът е пълен и са ни подкрепяли. Винаги футболистът дава малко повече от себе си. Знаем срещу кой отбор играем. Испания е един изключителен отбор, с млади и опитни футболисти. Някои от тях са европейски шампиони. Знаем, че ще бъде много трудно, но и в тези моменти винаги сме изкарвали нещо от себе си, за да може да направим малко по-труден мача на Испания. Големи звезди са, но на терена са 11 срещу 11", заяви Стоичков.

"Илиан ще направи всичко възможно, за да изкара най-доброто, което имаме в момента. За жалост футболистите ни в чужбина не играят в толкова силни отбори. Да се надяваме, че всички футболисти, които излязат от първата минута, ще дадат всичко от себе си. Може да спечелят, може да загубят, но нека оставят сърцето си за тези 40 000, които ще дойдат", добави Камата.

И за пореден път надъха националите: "Нека защитим герба и да дадем увереност на тези фенове, които дойдат да ни подкрепят. Така сме били ние, така продължава да бъде и след нас. Аз мисля, че на Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят. Аз винаги съм вярвал, независимо в какъв момент се намираме. Така беше и в моето време. Срещу Франция си повярвахме, че можем. Успяхме и оттам нататък всичко се подреди така, както трябва".