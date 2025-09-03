"Ботев" (Пд) протестира остро срещу часа на мача с "Левски"

Пловдивският "Ботев" излезе с официална позиция, в която протестира остро срещу решението на Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз да насрочи отложения мач с "Левски" от шестия кръг на Първа лига за 17,30 часа на 30 септември (вторник).

"Ръководството на ПФК "Ботев" (Пловдив) изразява своето дълбоко възмущение от решението мачът "Левски" да бъде насрочен за 30 септември (вторник) от 17:30 часа.

Това решение е поредното доказателство, че Българският футболен съюз и неговите партньори от Нова Броудкастинг Груп не се съобразяват с феновете и клубовете, а действат единствено в услуга на собствените си комерсиални интереси.

Назначаването на мач от такъв ранг в работен ден и в толкова неподходящ час лишава хиляди привърженици от възможността да бъдат на стадиона и да подкрепят любимия си отбор. При почивен ден и начален час около 20:00, на най-модерния стадион в България щяха да присъстват минимум 16 000 зрители. Вместо това, с едно безумно решение, БФС и Нова Броудкастинг Груп съзнателно обричат трибуните на празнота.

Особено ощетени са феновете на гостуващия отбор, които ще бъдат принудени да пътуват от София в работен ден, за да подкрепят своя тим. Това е пореден удар по истинските фенове на българския футбол – хората, които са неговата душа.

ПФК "Ботев" (Пловдив) заявява категорично: алчността на Нова Броудкастинг Груп и подчинението на БФС водят до системна експлоатация на българските клубове и унищожаване на футболната атмосфера по стадионите. Стадионите остават празни, приходите за клубовете са сведени до минимум, а вместо развитие, футболът ни е тласкан към разруха.

Ние питаме: Футболът в България играе ли се за феновете или за телевизиите? И ако този порочен модел продължи, много скоро по каналите на "Диема" няма да има футбол, а единствено банкети на „отрочетата" на БФС.

Призив към българските клубове:

Призоваваме всички клубове от Първа лига и Втора лига да не остават безучастни пред този пагубен модел. Днес решението ощетява нашите фенове, утре ще ощети вашите. Само с общи усилия можем да променим тази практика и да поставим отново на първо място интересите на футболните клубове и техните привърженици.

Българският футбол принадлежи на феновете и клубовете – не на телевизионни корпорации и чиновници", гласи декларацията.