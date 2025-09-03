Посрещнаха Ламин с: Ямале, къде е булката?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До интересен момент се стигна в София, свързан с вундеркинда на Испания и "Барселона"

При пристигането си на стадиона за тренировката на Националния стадион "Васил Левски" тази вечер асът на бе посрещнат с въпрос от едно от чакащите испанците деца с въпрос: "Ямале, къде е булката?".

Най-вероятната причина - малко преди появата на 18-годишното крило в София стана ясно, че Ламин явно се е разделил с гаджето си - Ники Никол, която е изтъкната 25-годишна инфлуенсърка.

Неоспорим белег за това в ерата на социалните мрежи е, че футболистът е изтрил всички снимки с нея в своя инстаграм профил.

Това по модерному означава, че той е скъсал с нея, тя го е разкарала или всичко е станало по взаимно съгласие, което рядко се случва.

Друга възможна причина е стилът на Ямал, който се гизди обилно с различни накити.

България играе утре вечер с европейския шампион Испания световна квалификация. Тя стартира в 21,45 ч.