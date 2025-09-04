Оже-Алиасим на 1/2-финал в Ню Йорк отново след 4 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

4 г. след като достигна първия си полуфинал в турнир от "Големият шлем", канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим дублира постижението си отново на US Open.

В Ню Йорк той обърна австралиец Алекс де Минор с 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4) след битка на корта, продължила 4 часа и 13 минути.

В полуфиналите на откритото на САЩ Оже-Алиасим ще срещне победителя от италианското дерби Яник Синер - Лоренцо Музети, което предстои тази нощ.

Другата двойка от топ 4 в Ню Йорк е Карлос Алкарас (Исп) - Новак Джокович (Сър).