Без да блести, Иван Иванов продължава на US Open

Оже-Алиасим на 1/2-финал в Ню Йорк отново след 4 г.

Феликс Оже-Алиасим Снимка: Ройтерс

4 г. след като достигна първия си полуфинал в турнир от "Големият шлем", канадският тенисист Феликс Оже-Алиасим дублира постижението си отново на US Open.

В Ню Йорк той обърна австралиец Алекс де Минор с 4:6, 7:6 (7), 7:5, 7:6 (4) след битка на корта, продължила 4 часа и 13 минути.

В полуфиналите на откритото на САЩ Оже-Алиасим ще срещне победителя от италианското дерби Яник Синер - Лоренцо Музети, което предстои тази нощ.

Другата двойка от топ 4 в Ню Йорк е Карлос Алкарас (Исп) - Новак Джокович (Сър).

