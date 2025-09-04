ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без да блести, Иван Иванов продължава на US Open

Иван Иванов Снимка: USTA

Иван Иванов не изигра най-добрия си мач, но направи достатъчно, за да се класира за четвъртфиналите на US Open при юношите.

Водачът в световната ранглиста по тенис показа излишна нервност и направи грешки в моменти, които можеха да му улеснят задачата срещу представителя на домакините от САЩ Максимъс Дюсо. Шампионът от "Уимбълдън" имаше сервис при 5:3 в първия сет, стигна до тайбрек, а накрая спечели 7:6 (7:3), 6:4. 

В следващия кръг 16-годишният варненец очаква добре познат съперник. Иванов загуби от Макс Шонхаус (Гер) на "Ролан Гарос", но го отстрани с два тайбрека по пътя към титлата от "Големият шлем" на тревата в Лондон. 

Иван Иванов Снимка: USTA

