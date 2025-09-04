19 минути и 8 точки за Борислав Младенов при победа на "Апоел" над "Балкан"

Баскетболистите на "Балкан" отстъпиха 71:107 на израелския "Апоел" (Тел Авив) с национала Борислав Младенов в приятелска среща в София.

Израелският тим ще домакинства в столицата двубоите си от баскетболната Евролига за мъже и вече започна тренировки на българска земя за предстоящия сезон 2025/2026.

В петък, отново в "Арена София" от 19 часа "Апоел" ще се изправи срещу българския шампион "Рилски спортист" в следващата си контрола.

Младенов, който дебютира за новия си отбор, реализира 8 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка. Той се появи на терена в средата на първата част и записа малко повече от 19 минути.

Легендата на българския баскетбол Георги Младенов изгледа мача на сина си Борислав.

"Чувствам се добре в такъв отбор, в който да те приемат веднага. Помагат ми нонстоп и да се уча от тях. Всичко върви добре за момента. Аз гледам да бъда себе си, да правя това, което се иска от мен. Нещата вървят постепенно по-добре, виждам, че получавам шанс. Гледам да го грабна и да дам максимума. Липсват седем играчи, единият от тях е Василие Мицич. Опитвам се да си спечеля позиция в отбора и с всяка тренировка се старя да давам максимума, за мога да играя", коментира Младенов.