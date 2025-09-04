ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Инголщат" на Илия Груев стигна 1/4-финал за купат...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21228684 www.24chasa.bg

19 минути и 8 точки за Борислав Младенов при победа на "Апоел" над "Балкан"

772
Борислав Младенов атакува коша на "Балкан" при дебюта си за израелския "Апоел". Снимки: Startphoto

Баскетболистите на "Балкан" отстъпиха 71:107 на израелския "Апоел" (Тел Авив) с национала Борислав Младенов в приятелска среща в София. 

Израелският тим ще домакинства в столицата двубоите си от баскетболната Евролига за мъже и вече започна тренировки на българска земя за предстоящия сезон 2025/2026.

В петък, отново в "Арена София" от 19 часа "Апоел" ще се изправи срещу българския шампион "Рилски спортист" в следващата си контрола.

Младенов, който дебютира за новия си отбор, реализира 8 точки, 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка. Той се появи на терена в средата на първата част и записа малко повече от 19 минути. 

Легендата на българския баскетбол Георги Младенов изгледа мача на сина си Борислав.
Легендата на българския баскетбол Георги Младенов изгледа мача на сина си Борислав.

"Чувствам се добре в такъв отбор, в който да те приемат веднага. Помагат ми нонстоп и да се уча от тях. Всичко върви добре за момента. Аз гледам да бъда себе си, да правя това, което се иска от мен. Нещата вървят постепенно по-добре, виждам, че получавам шанс. Гледам да го грабна и да дам максимума. Липсват седем играчи, единият от тях е Василие Мицич. Опитвам се да си спечеля позиция в отбора и с всяка тренировка се старя да давам максимума, за мога да играя", коментира Младенов. 

Борислав Младенов атакува коша на "Балкан" при дебюта си за израелския "Апоел". Снимки: Startphoto
Легендата на българския баскетбол Георги Младенов изгледа мача на сина си Борислав.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол