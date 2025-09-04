Почина великият Милчо Младенов-Хинди, пилотът, вписан в "Гинес"

На 80-годишна възраст на 3 септември почина една от легендите на мотоциклетния спорт у нас и един от малкото българи, регистриран с рекорд в Книгата за рекордите на Гинес Милчо Младенов-Хинди. През 2000 г. той е вписан като автор на 22 първи места в 22 поредни години в родния шампионат за мотоциклети с кош, като от 1997 до 1999 г. тези победи са гарнирани и с европейски титли.

Поклонението ще бъде на 6 септември 2025 г. от 13,30 часа в църквата „Свети Преподобни Наум Охридски Чудотворец" в столичния квартал „Дружба".