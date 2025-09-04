Стилиян 5-и на турнир по голф на Висшата лига, излиза срещу Бербатов в събота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стилиян Петров завърши на пето място в благотворителния турнир по голф на Висшата лига, който се състоя на легендарното игрище в Белфра. То е домакин и на най-големия турнир в Европа - Мастърса на Великобритания.

Стилиян игра в двойка с бившия нападател на “Нюкасъл” Шола Амеоби, известен като един от най-добрите голфъри във футбола. Неговият хендикап бе 1,8 още преди да сложи край на кариерата си.

В класирането по отбори, в които участваха по четири човека, Стилиян и Шола стигнаха до четвъртото място.

Бившият капитан на националния ни отбор започна да залита по голфа доста сериозно през последните години, но това не го отдалечава и от футбола.

Стилиян се включи в последния момент в благотворителния турнир, защото подготовката му е насочена за двубоя на звездите на “Селтик” и “Манчестър Юнайтед” в събота в Глазгоу.

От “Юнайтед” потвърдиха в състава си Димитър Бербатов, Майкъл Карик и Дерън Флечър, а наставник ще бъде Брайън Робсън.

Двата отбора се срещнаха миналата година на “Олд Трафорд” и мачът завърши с доста сериозна победа за домакините.

Билетите за двубоя ще бъдат по 18 паунда и 9 за деца и пенсионери. Всички приходи от двубоя отиват във фондациите на двата клуба, които ги разпределят за различни каузи.

Следващият двубой на легендите на “Селтик” ще е в Нидерландия срещу ПСВ “Айндховен”. Или програмата на Стилиян Петров през тази есен е на ниво Шампионска лига за разлика от българските участници в евротурнирите.

