Илиан се колебае за вратар и защита срещу еврошампиона Испания в мача на годината

Избор на вратар, схема за защитата и участниците в нея са въпросите около състава на България за световната квалификация срещу европейския шампион Испания, върху които се колебае най-вече селекционерът ни Илиан Илиев.

Довечера от 21,45 ч на Националния стадион “Васил Левски” воденият от варненеца държавен тим излиза в мач, в който съперникът е абсолютен фаворит.

Всички малко над 40 хиляди билета са продадени, като е пределно ясно, че това се дължи на класата на испанците и наличието им в състава на вундеркинда Ламин Ямал.

Именно той и другото крило - Нико Уилямс, създават големи кахъри на Илиев и затова той се двоуми върху варианта за отбраната. Опциите са да запази този с четирима бранители (двама централни) или между бековете да бъдат наредени трима централни защитници.

Такива са Алекс Петков, Кристиан Димитров, Росен Божинов, Християн Петров, Живко Атанасов и Емил Ценов. Ролята може да изпълнява и Антон Недялков.

Той е вариант и за ляв бранител заедно с Фабиан Нюрнбергер. Един от двамата ще трябва да се справя с Ямал.

При пристигането си на стадиона за тренировката в сряда вечерта асът на “Барселона” бе посрещнат с въпрос от едно от чакащите испанците деца с въпрос: “Ямале, къде е булката?”.

Причината - малко преди появата на 18-годишното крило в София стана ясно, че Ламин явно се е разделил с гаджето си - Ники Никол, която е изтъкната 25-годишна инфлуенсърка.

Неоспорим белег за това в ерата на социалните мрежи е, че футболистът е изтрил всички снимки с нея в своя инстаграм профил. Това по модерному означава, че той е скъсал с нея, тя го е разкарала или всичко е станало по взаимно съгласие, което е малко вероятно.

Но да се върнем на схемата. За десен бек изборът като че ли ще падне върху Николай Минков. От централните Алекс Петков и Християн Петров са резерви, тъй че отпадат.

При вратарите за сигурен титуляр се смяташе Димитър Митов. Той обаче не тръгна добре със своя “Абърдийн” в Шотландия.

Светослав Вуцов пък се представи силно в мачовете на “Левски” до момента.