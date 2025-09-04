Джокович: Някои си правят планове, но не са ме питали

Някои си правят планове за финал между Яник Синер и Карлос Алкарас, но не са ме питали какво мисля по въпроса. Смятам да им ги разваля.

Това заяви Новак Джокович, след като отстрани 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 своя “клиент” Тейлър Фриц (САЩ) и се класира за полуфинал на US Open. Така сърбинът ще играе за 53-и път във финалната четворка на турнир от “Големият шлем” и на практика е недостижим, защото след него вече са Крис Евърт (52), Роджър Федерер (46) и Мартина Навратилова (44).

На 38 години рекордьорът по титли е и най-възрастният, достигнал полуфиналите и на четирите турнира от “Големият шлем” в рамките на един сезон. В мач между бивши №1 Новак ще срещне Алкарас.