ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сърбин е тежко пострадалият, транспортиран с възду...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21229781 www.24chasa.bg

Клубовете са похарчили 10 млрд. долара през летния трансферен прозорец

1080
Александър Исак Снимка: "Ливърпул"

Клубовете счупиха нов рекорд с похарчени почти 10 милиарда долара за нови футболисти в този трансферен прозорец, съобщава ФИФА. Според данните на централата, сумата възлиза на 9,76 милиарда долара за 12 хиляди трансфера, което е с 50% повече от същия период през миналата година.

Женският футбол също записа рекорд, след като бяха сключени 1100 сделки за над 12 милиона долара. "Орландо Прайд" направи най-скъпия трансфер с 1,5 милиона долара за крилото на "Тигрес" Лизбет Овале.

Клубовете от английската Висша лига традиционно хвърлиха най-много пари на пазара, харчейки над 3 милиарда долара за последните три месеца. Най-голям дял от тази сума получиха германски отбори с 893 милиона долара приходи, като най-голямата сделка бе между "Ливърпул" и "Байер Леверкузен" за Флориан Виртц срещу 116 милиона и бонуси. 

Най-скъпият трансфер през лятото бе сключен на 1 септември, когато "Ливърпул" привлече Александър Исак от Нюкасъл срещу 125 милиона паунда.

Германците са на второ място по похарчени пари с 980 милиона долара, а Италия е на трето място с 950 милиона долара.

Александър Исак Снимка: "Ливърпул"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание