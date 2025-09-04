Клубовете са похарчили 10 млрд. долара през летния трансферен прозорец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Клубовете счупиха нов рекорд с похарчени почти 10 милиарда долара за нови футболисти в този трансферен прозорец, съобщава ФИФА. Според данните на централата, сумата възлиза на 9,76 милиарда долара за 12 хиляди трансфера, което е с 50% повече от същия период през миналата година.

Женският футбол също записа рекорд, след като бяха сключени 1100 сделки за над 12 милиона долара. "Орландо Прайд" направи най-скъпия трансфер с 1,5 милиона долара за крилото на "Тигрес" Лизбет Овале.

Клубовете от английската Висша лига традиционно хвърлиха най-много пари на пазара, харчейки над 3 милиарда долара за последните три месеца. Най-голям дял от тази сума получиха германски отбори с 893 милиона долара приходи, като най-голямата сделка бе между "Ливърпул" и "Байер Леверкузен" за Флориан Виртц срещу 116 милиона и бонуси.

Най-скъпият трансфер през лятото бе сключен на 1 септември, когато "Ливърпул" привлече Александър Исак от Нюкасъл срещу 125 милиона паунда.

Германците са на второ място по похарчени пари с 980 милиона долара, а Италия е на трето място с 950 милиона долара.