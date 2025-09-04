ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сърбин е тежко пострадалият, транспортиран с възду...

Английски национал от "Челси" ще рита за здраве до зимния трансферен прозорец

Рахийм Стърлинг между американците Тейлър Адамс и Хаджи Райт

Крилото на "Челси" Рахим Стърлинг отказа да напусне лондонския клуб в крайния летен трансферен срок, въпреки офертите от Саудитска Арабия, съобщава Times Sport.

Поради това решение, 30-годишният англичанин ще тренира отделно от основния отбор до януарския трансферен прозорец. "Сините" търсят решение за евентуалното прекратяване на договора на английския национал, който е валиден до лятото на 2027 г.

Роденият в Ямайка Стърлинг не иска да сменя клуба, защото не иска да се откаже от заплата от 300 хиляди паунда (около 346 хиляди евро) на седмица.

Стърлинг игра под наем в "Арсенал" миналия сезон, като отбеляза един гол и направи пет асистенции в 28 мача.

Според портала Transfermarkt, пазарната стойност на играча е 10 милиона евро.

