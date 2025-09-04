ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо българите силно обичат фалшиви новини?

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Никола Цолов ще кара във Формула 2

2112
Никола Цолов Снимка: Instagram/Redbulljuniorteam

Българинът Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон. Това стана ясно, след като в официалния сайт на автомобилната надпревара направиха секция с неговото име за 2026 година. Все още няма яснота за кой отбор ще се състазава Цолов.

18-годишният българин през този уикенд ще кара на пистата "Монца" във финалния кръг на Формула 3, като това ще бъде последното му състезание в сериите . Той е трети в генералното класиране след две победи и общо пет класирания на подиум в кампанията, като все още е в борбата за второто място, изоставайки само на 2 точки зад испанеца Мари Боя преди последните два старта в Италия в събота и неделя. Шампионския трофей вече си осигури бразилецът Рафаел Камара.

Цолов спечели титлата във Формула 4 Испания през 2022 година като част от отбора на "Кампос Рейсинг", който е спонсориран от Академията на "Алпин" и от двукратния световен шампион във Формла 1 Фернандо Алонсо (Испания). През 2023 година той започва да се състезава във Формула 3 за тима на ART Grand Prix, като завършва 11-и в генералното класиране във втория си сезон.

През пролетта на тази година той е привлечен в Red Bull Junior Team и с екипа на "Кампос Рейсинг", за който се представи много силно и дълго време беше в борбата за първото място.

Никола Цолов Снимка: Instagram/Redbulljuniorteam

