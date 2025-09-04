"Левски" иска от БФС да смени часа на мача с "Ботев"

"Левски" поиска промяна на началния час на отложения мач от футболното първенство срещу "Ботев" (Пловдив). Двубоят е насрочен за 30 септември (вторник) от 17:,0 часа на стадион "Христо Ботев".

"Разбираме, че този мач ще трябва да се изиграе в работен ден и в средата на седмицата, но сме предприели действия в посока промяна на часа. Макар да разбираме аргументите на телевизионния оператор, вярваме, че мач с подобен заряд заслужава подходящо времево позициониране от гледна точка на публиката. Напомняме, че е от съществено значение всички страни да осъзнаят, че футболът съществува най-вече заради своите фенове", написаха от управата на "сините".

Вчера от "Ботев" също изразиха недоволството си от определената дата и начален час на двубоя.

Мачът от шестия кръг на Първа лига трябваше да се играе по програма на 24 август, но беше отложен заради участието на "Левски" в плейофите на турнира Лига на конференциите на УЕФА.