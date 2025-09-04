Радослав Росенов ще открие българското участие на световното по бокс в Ливърпул

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Радослав Росенов ще открие българското участие на световното първенство по бокс в Ливърпул.

Седемкратният европейски шампион в различните възрасти и четирикратен носител на купа „Странджа" ще се качи на ринга тази вечер. В категория до 60 килограма 21-годишният русенец ще се изправи срещу Довлет Муханов от Туркменистан.

Мачът е във вечерната сесия, която започва от 20:00 часа българско време. Очаква се двубоят да се проведе около 21,45, като срещата ще бъде излъчена пряко по телевизия RING.

За Росенов това ще бъде второ участие на световно първенство за мъже. Преди две години в Узбекистан той зае пето място, достигайки до четвъртфинал.

В Ливърпул България ще бъде представена от общо 11 боксьори. Мъжкият национален отбор е воден от треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев, а наставници на жените са Борислав Георгиев и Роман Цветков.

Жребий на българските боксьори за първите им мачове от световното първенство:

48 кг - Севда Асенова - Алис Пъмфри (Англия), световна шампионка до 19 години

51 кг - Венелина Поптолева - Макси Кльоцер (Германия), шампионка от Световна купа

80 кг - Алейна Мехмед – Емилия Котерска (Полша)

50 кг - Ергюнал Себахтин – Мартин Молина (Испания), европейски шампион от Ереван 2022, бронзов медалист от Световното първенство в Ташкент 2023

55 кг - Хавиер Ибаниес – Орландо Самора-Гарсия (САЩ)/Зафарбек Камилов (Киргизстан)

60 кг - Радослав Росенов – Довлет Муханов (Туркменистан)

65 кг - Викторио Илиев – Алмаз Озорбеков (Киргизстан), вицешампион на Азия до 22 години

75 кг - Рами Киуан – Сумит (Индия)/Мохамад Ал Хюсиeн (Йордания)

80 кг - Уилиам Чолов – Го Уакая (Япония), вицешампион от Световна купа

85 сг - Семион Болдирев – Роберто Лици (Италия)

+90 кг - Йордан Морехон – Данабиеке Байикевузи (Китай), бронзов медалист от Азиатските игри