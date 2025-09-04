ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трети ден протести в Търговище срещу предложение з...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21230873 www.24chasa.bg

Киеза извън състава на "Ливърпул" за Шампионската лига

1572
Федерико Киеза Снимка: Ройтерс

Мениджърът на английския първенец "Ливърпул" Арне Слот остави извън състава за Шампионската лига италианския халф Федерико Киеза. Всеки отбор може да регистрира максимум 25 играчи.

"Ливърпул" е представил списък с 22-ма футболисти, сред които са новите попълнения Александър Исак, Флориан Вирц, Юго Екитике, Джереми Фримпонг, Милош Керкез, Джовани Леони, Гиорги Мамардашвили и Фреди Уудман. 

За фазата на елиминациите всеки клуб може да направи три промени в своя списък, но да трябва да запази бройката.

Федерико Киеза Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание