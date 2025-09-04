Киеза извън състава на "Ливърпул" за Шампионската лига

Мениджърът на английския първенец "Ливърпул" Арне Слот остави извън състава за Шампионската лига италианския халф Федерико Киеза. Всеки отбор може да регистрира максимум 25 играчи.
"Ливърпул" е представил списък с 22-ма футболисти, сред които са новите попълнения Александър Исак, Флориан Вирц, Юго Екитике, Джереми Фримпонг, Милош Керкез, Джовани Леони, Гиорги Мамардашвили и Фреди Уудман.
За фазата на елиминациите всеки клуб може да направи три промени в своя списък, но да трябва да запази бройката.