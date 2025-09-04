Лошо! България остана без капитана си за мача с Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лоша новина дойде от националния отбор на България.

Капитанът Кирил Десподов отпада от състава за предстоящите две световни квалификации – срещу Испания тази вечер в София и в Грузия на 7 септември – заради травма, получена на официалната тренировка преди двубоя с иберийците на стадион "Васил Левски", съобщават от БФС.

Крилото на ПАОК е почувствал болки по време на снощното занимание, а след направените му медицински тестове днес е станало ясно, че страда от мускулно разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в предстоящите срещи.

България посреща Испания тази вечер от 21,45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване", написаха от централата ни.