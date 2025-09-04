ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трети ден протести в Търговище срещу предложение з...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21231054 www.24chasa.bg

Лошо! България остана без капитана си за мача с Испания

6704
Кирил Десподов участва вчера в пресконференцията преди световната квалификация. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Лоша новина дойде от националния отбор на България.

Капитанът Кирил Десподов отпада от състава за предстоящите две световни квалификации – срещу Испания тази вечер в София и в Грузия на 7 септември – заради травма, получена на официалната тренировка преди двубоя с иберийците на стадион "Васил Левски", съобщават от БФС.

Крилото на ПАОК е почувствал болки по време на снощното занимание, а след направените му медицински тестове днес е станало ясно, че страда от мускулно разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в предстоящите срещи.

България посреща Испания тази вечер от 21,45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване", написаха от централата ни.

Кирил Десподов участва вчера в пресконференцията преди световната квалификация. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание