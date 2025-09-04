ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трети ден протести в Търговище срещу предложение з...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21231126 www.24chasa.bg

"Левски" подписа нов договор със свой юноша

1304

Защитникът Виктор Любенов удължи договора си с „Левски" до лятото на 2027 г., съобщават от "Герена".

Той е роден на 16 август 2006 година. За представителния отбор на „Левски" има записани 3 мача. Дебютира със синия екип на 22 ноември 2023 година при победата с 3:1 като гост над „Дунав" (Русе) в 1/16 финал от турнира за Купата на България.

Юношата на клуба записа 23 мача за втория състав на „Левски" през сезон 2024/25, а от началото на настоящата кампания в Югозападна Трета лига има 3 мача за „Левски II".

През есенния дял на сезон 2025/2026 Любенов ще играе под наем във втородивизионния „Хебър" (Пазарджик).

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание