"Левски" подписа нов договор със свой юноша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитникът Виктор Любенов удължи договора си с „Левски" до лятото на 2027 г., съобщават от "Герена".

Той е роден на 16 август 2006 година. За представителния отбор на „Левски" има записани 3 мача. Дебютира със синия екип на 22 ноември 2023 година при победата с 3:1 като гост над „Дунав" (Русе) в 1/16 финал от турнира за Купата на България.

Юношата на клуба записа 23 мача за втория състав на „Левски" през сезон 2024/25, а от началото на настоящата кампания в Югозападна Трета лига има 3 мача за „Левски II".

През есенния дял на сезон 2025/2026 Любенов ще играе под наем във втородивизионния „Хебър" (Пазарджик).