ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трети ден протести в Търговище срещу предложение з...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21231186 www.24chasa.bg

Антоанета Стефанова, Нургюл Салимова и Иван Чепаринов на силен шахматен турнир в Узбекистан

776
Белослава Кръстева, Нургюл Салимова, Антоанета Стефанова, Гергана Пейчева и треньорът Петър Арнаудов Снимка: facebook.com/antoaneta.stefanova.9400

Тримата водещи български шахматисти при мъжете и при жените - Иван Чепаринов, Антоанета Стефанова и Нургюл Салимова, ще вземат участие на започващия днес Голям швейцарски турнир на ФИДЕ в град Самарканд в Узбекистан.

Надпреварата ще се проведе в 11 кръга по швейцарска система и е с общ награден фонд от 855 000 щатски долара. Завършилите на първите две позиции и при мъжете, и при жените ще получат правото да участват в Турнира на претендентите за световната титла по шахмат.

При мъжете участие ще вземат 116 шахматисти, които ще си разпределят 625 000 долара. Сред стартиращите са настоящият световен шампион Гукеш Домараджу, сънародниците му Арджун Еригаиси и Рамешбабу Прагнананда, французите Алиреза Фируджа и Максим Вашие-Лаграв, американецът Левон Аронян, руснаците Ян Непомнящи и Александър Гришчук, израелецът Борис Гелфанд, както и представителят на домакините от Узбекистан Нодирбек Абдусаторов.

При жените Стефанова и Салимова ще бъдат в конкуренцията на 60 шахматистки. Сред тях личат имената на украинките Анна Музичук и Мария Музичук, китайката Тан Чжони, рускините Катерина Лагно и Полина Шувалова, Александра Костенюк от Швейцария и Харика Дронавали от Индия. Наградният фонд при жените е 230 000 долара.

Белослава Кръстева, Нургюл Салимова, Антоанета Стефанова, Гергана Пейчева и треньорът Петър Арнаудов Снимка: facebook.com/antoaneta.stefanova.9400

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание