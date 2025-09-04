Кукурея преди България: Щях да стана най-мразеният човек в Испания

Левият бек на Испания Марк Кукурея даде интервю за вестник "Ас" преди световната квалификация с България в София тази вечер. В него футболистът на английския "Челси" коментира отново ситуацията от 1/4-финала на европейското в Германия миналата година, когато при 1:1 в продълженията Джамал Мусиала от домакините шутира, а лявата ръка на испанеца спря в пеналта отиващата към вратата топка.

Дузпа не последва, а по-късно от УЕФА обявиха, че в ситуацията е трябвало да има 11-метров удар. Германия отпадна след 1:2, а Испания стана европейски шампион.

„Да, наистина този момент обиколи света" - казва Кукуреля, който сравни сцената с „Божията ръка" на Диего Марадона от световното през 1986 г. - „Наскоро дори представители на УЕФА дойдоха при нас, за да изнесат лекция за правилата и дадоха този случай като пример. Казаха че, че се е наложило да променят правилата заради мен."

Сега вече игра с ръка, която предотвратява удар към вратата, в повечето случаи трябва да доведе до дузпа. Преди това тълкуването на правилото беше спорно, тъй като при прибранa ръка тялото не се увеличава по неестествен начин.

Кукуреля подчертава, че не е имало никакво намерение да спре топката. „Не, не, не, наистина не. Ударът дойде от близко разстояние и топката ме удари по ръката, но не исках да я играя с ръка.

Щях да стана най-мразеният човек в Испания при дузпа за Германия", споделя Кукурея.