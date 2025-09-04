ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дибала преподписва с "Рома", става капитан

Пауло Дибала (вляво) Снимка: Ройтерс

"Рома" и Пауло Дибала са съвсем близо до споразумение за нов договор на нападателя, съобщава италианският вестник "Кориере дело спорт".

Аржентинецът е лидер на терена, а влиянието му се усеща и в маркетингов аспект.

31-годишният футболист все още е номер 1 по продадени фланелки на "вълците" след идването си на "Олимпико" през 2022 г., а също така е най-търсен от спонсорите. Настоящият контракт на Дибала е до края на сезона, но футболистът е категоричен, че иска да остане.

Новият треньор на "Рома" Джанпиеро Гасперини пък е готов да му даде и капитанската лента.

Пауло Дибала (вляво) Снимка: Ройтерс

