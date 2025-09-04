ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малена Замфирова e сред 5-те най-добри млади спорт...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21232287 www.24chasa.bg

Радо Янков спечели и виртуалната Световна купа

476

Феновете на алпийският сноуборд избраха Радослав Янков за победител в големия финал на виртуалната Световна купа на FIS в Instagram. В битката за сърцата на любителите на този атрактивен спорт Янков бе срещу другата ни голяма звезда Тервел Замфиров.

Първите две места за асовете ни показаха, че именно те са любимците на феновете на сноуборда по света.

В малкия финал Арвид Аунер (Ав) надви Маурицио Бормолини (Ит).

Да пожелаем на Радо и Тервел да се срещат още много пъти на финали, както в Световната купа, така и на предстоящата олимпиада в Милано и Кортина 2026, защото Българите можем!

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол