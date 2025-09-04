ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заявленията за помощи при безработица в САЩ достиг...

Шефът на испанския футбол с подарък и за кмета на София

Кметът на София Васил Терзиев се срещна с президента на испанската футболна федерация Рафаел Лусан, който завърши институционалната си програма по време на пътуването до България.

На събитието в четвъртък бяха обсъдени различни въпроси от взаимен интерес и бяха проучени бъдещи съвместни инициативи. Лусан подари на кмета на София персонализирана фланелка на испанския национален отбор броени часове преди мача между България и Испания от световните квалификации. Терзиев връчи медал на президента на испанската футболна федерация с герба на София, заедно със специализирана книга за българската столица.

В София Рафаел Лусан се срещна още с президента на Българския футболен съюз Георги Иванов в сряда, както и с Мигел Алонсо Берио, посланик на Испания у нас.

Тази вечер президентът на испанската футболна федерация ще посети стадион "Васил Левски" за първото в историята гостуване на испанския национален отбор в България. Двубоят е с начален час 21,45.

