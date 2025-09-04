Удължено работно време на метрото заради България - Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

БФС разпространи важна информация за феновете относно световната квалификация България - Испания, която започва тази вечер в 21,45 часа На Националния стадион "Васил Левски". Тя засяга придвижването на хората след края на мача и организацията на транспорта.

"Във връзка с огромния зрителски интерес към днешната световна квалификация между България и Испания призоваваме всички фенове, притежаващи билети за двубоя, да заемат местата си на трибуните на "Васил Левски" възможно най-рано. Вратите на стадиона ще отворят в 19,45 чaca.

Meтрото в София ще работи с удължено работно време до 00:30 ч.

Напомняме, че в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът за нашата специално подготвена хореография.

За всички фенове, които не успяха да се сдобият с билети за мача, е изградена специална видеостена на стадион "Юнак", където нашата фензона ще отвори врати в 18,00 чaca. ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРИЯ!", гласи съобщението на БФС.