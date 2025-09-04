Удар по Ямал преди България - зарязали го заради набор от "Реал"

Личната драма на звездата на Испания Ламин Ямал продължава. Преди тръгването за България той изтри всичките си снимки с рапърката Ники Никол, като двамата бяха обявени за двойка преди 13 дни и дори футболистът купил скъпа кола на певицата.

Ударът по крилото на "Барселона" е доста сериозен, защото се оказа, че аржентинката се е преместила в леглото на 18-годишния си сънародник Франко Мастантуоно. През лятото халфът на "Ривър Плейт" бе продаден на кръвния враг на "Барса" - "Реал" (Мадрид).

Ники Никол, чието име е Никол Дениз Куко, явно си пада здраво по футболисти, след като преди време излизаше и с Енцо Фернандес от "Челси". Тя е на 25 години и доста по-голяма от Ламин и Франко, които са набори (2007).

Раздялата с Ямал бе посрещната с удовлетворение от бащата на звездата, който бе против певицата.