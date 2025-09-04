ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Печатарската преса за книги и учебници на Христо Г...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21234876 www.24chasa.bg

Общо събрание на атлетиката на 8 ноември

1644
Георги Павлов и президентът на световната атлетка Себастиан Коу

Георги Павлов беше избран за председател на Българска федерация по лека атлетика на проведеното днес заседание на стария Управителен съвет, управлявал организацията и преди Общото събрание на 1 август 2025 г.

С този акт се преодолява проблемът с двувластието пред институциите и се създават условия за ефективна дейност на федерацията.

По предложение на Георги Павлов, както беше обещано дни след събранието на 1 август, Управителният съвет взе решение да бъде свикано Общо изборно събрание на 8 ноември 2025 г. На него ще бъдат предложени обещаните вече от Павлов промени в устава на БФЛА, съобразени както с актуалните нужди на българската атлетика, така и с измененията, приети на конгресите на Световната и Европейската атлетика.

„Предложих на УС, наред с промените в устава, събранието да бъде и изборно. Смятам за редно да се съобразя с искането на клубовете, подписалите се в декларацията от елитни български атлети - олимпийски, световни, европейски и републикански шампиони, медалисти и състезатели, както и Ивет Лалова, които призоваха за ново събрание. Радвам се, че постигнахме единодушие по темата с бившия председател Иван Колев и се надявам съдебните жалби, свързани с Общото събрание от 1 август, да бъдат оттеглени. Това ще ни даде възможност да започнем на чисто, да работим заедно в спокойна обстановка за развитието на българската лека атлетика," заяви Георги Павлов.

С настоящите решения БФЛА подчертава своята ангажираност към стабилност, прозрачност и доверие в работата си с клубовете, партньорите и институциите.

Георги Павлов и президентът на световната атлетка Себастиан Коу
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол