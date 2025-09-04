ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Деца се катерят по улични лампи в Пловдив

След 5 мин България губи 0:1 от Испания пред 40 хил. на "Васил Левски" (На живо)

Симеон Демирев

5184
Левият ни бранител Нюрнбергер е развинтен от Ямал.

След само 5 мин игра България вече губи 0:1 от европейския шампион Испания. Срещата е от първия кръг на квалификациите за световното първенство.

Попадението вкара Микел Оярсабал. Нападателят на шампиона на завърши атака на съотборниците си, започнала от мегазвездата на тима Ламин Ямал.

Още във втората минута испанците стигнаха до удар. След неуспешно центриране на Ямал топката се озова у Кукерея. Бранителят на "Челси" стреля, но шутът му бе блокиран от играч на България.

В 5-ата мин Ямал размина Радослав Кирилов и Нюрнбергер, след което продължи към Педри. Той от своя страна подаде към Субименди, който с пас по конец изведе Оярсабал, който сам срещу Вуцов прати топката в десния ъгъл на вратаря ни.

Треньорът на България Илиан Илиев залага на абсолютния дебютант в отбора - Емил Ценов.

На вратата пък е стражът на "Левски" Светослав Вуцов, който от началото на сезона с клубния си тим прави уникална кампания.

Пред него освен Ценов са още Николай Минков, капитанът Антон Недялков, Кристиан Димитров и Фабиан Нюрнбергер.

Aтаката на тима ни е водена от Александър Колев и Радослав Кирилов. Илия Груев, Васил Панайотов и Ивайло Чочев стартират в халфовата линия.

Луис де ла Фуенте остава на резервата скамейка титулярния капитан на европейския шампион от миналото лято - Алваро Мората. На пейката в София стартира и носителят на "Златната топка" Родри.

Титуляр за Испания е Ламин Ямал. Детето чудо на световния футбол води атаката за тима заедно с Микел Оярсабал и Нико Уилямс.

БЪЛГАРИЯ - ИСПАНИЯ

БЪЛГАРИЯ: 21. Вуцов, 14. Недялков, 5. Димитров, 13. Ценов, 7. Нюрнбергер, 18. Чочев, 15. Панайотов, 4. Груев, 12. Минков, 10. Кирилов, 9. Колев

ИСПАНИЯ: 23. Симон, 22. Кукурея, 5. Хойсен, 3. Льо Норманд, 12. Педро Поро, 20. Педри, 6. Мерино, 18. Субименди, 17. Уилямс, 19. Ямал 21. Оярсабал

