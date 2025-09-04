След 5 мин България губи 0:1 от Испания пред 40 хил. на "Васил Левски" (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След само 5 мин игра България вече губи 0:1 от европейския шампион Испания. Срещата е от първия кръг на квалификациите за световното първенство.

Попадението вкара Микел Оярсабал. Нападателят на шампиона на завърши атака на съотборниците си, започнала от мегазвездата на тима Ламин Ямал.

Ламин просто не му оставя шанс.

Още във втората минута испанците стигнаха до удар. След неуспешно центриране на Ямал топката се озова у Кукерея. Бранителят на "Челси" стреля, но шутът му бе блокиран от играч на България.

В 5-ата мин Ямал размина Радослав Кирилов и Нюрнбергер, след което продължи към Педри. Той от своя страна подаде към Субименди, който с пас по конец изведе Оярсабал, който сам срещу Вуцов прати топката в десния ъгъл на вратаря ни.

Националите пеят химна, а зад тях е уникалната хореография с българския трибагреник.

Треньорът на България Илиан Илиев залага на абсолютния дебютант в отбора - Емил Ценов.

Националният стадион е пълен до краен предел.

На вратата пък е стражът на "Левски" Светослав Вуцов, който от началото на сезона с клубния си тим прави уникална кампания.

Пред него освен Ценов са още Николай Минков, капитанът Антон Недялков, Кристиан Димитров и Фабиан Нюрнбергер.

По трибуните има хиляди деца, дошли да гледат отбора на Илиан Илиев срещу най-добрия тим на планетата.

Aтаката на тима ни е водена от Александър Колев и Радослав Кирилов. Илия Груев, Васил Панайотов и Ивайло Чочев стартират в халфовата линия.

Президентът на испанската федерация гледа срещата с този на БФС - Георги Иванов, Наталия Киселова, председател на парламента, и министъра и спорта Иван Пешев.

Луис де ла Фуенте остава на резервата скамейка титулярния капитан на европейския шампион от миналото лято - Алваро Мората. На пейката в София стартира и носителят на "Златната топка" Родри.

Испанските фенове са над 300.

Титуляр за Испания е Ламин Ямал. Детето чудо на световния футбол води атаката за тима заедно с Микел Оярсабал и Нико Уилямс.

БЪЛГАРИЯ - ИСПАНИЯ

БЪЛГАРИЯ: 21. Вуцов, 14. Недялков, 5. Димитров, 13. Ценов, 7. Нюрнбергер, 18. Чочев, 15. Панайотов, 4. Груев, 12. Минков, 10. Кирилов, 9. Колев

ИСПАНИЯ: 23. Симон, 22. Кукурея, 5. Хойсен, 3. Льо Норманд, 12. Педро Поро, 20. Педри, 6. Мерино, 18. Субименди, 17. Уилямс, 19. Ямал 21. Оярсабал