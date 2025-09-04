Грузия очаква България в неделя след 2:3 от Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Не стига, че гостуването на Грузия в неделя по принцип предполага големи трудности за националите на България, ами то вече категорично трябва да бъде спечелено от домакините, ако искат да останат с някакви шансове в квалификационната ни група за световното първенство догодина.

В откриващия си мач тимът на френския селекционер Вили Саньол падна 2:3 от Турция в Тбилиси.

Мерт Мюлдюр откри резултата за южната ни комшийка още в 3-ата мин. Керем Актюрколгу направи 2:0 в 41-ата мин.

Отново той 7 мин след почивката вкара за 3:0.

В 63-ата мин Зурико Давиташвили намали изоставането на грузинците.

В 71-ата мин турският нападател Баръш Йълмаз бе изгонен с директен червен картон.

В 8-ата мин на продължението звездата на Грузия Хвича Кварацхелия отбеляза за 2:3, но гостите успяха да запазят победата.

В неделя те посрещат европейския шампион Испания в Коня.