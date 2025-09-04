Дете от публиката на "Васил Левски" нахлу към Ямал, охраната го спря

Малко детенце опита да сбъдне най-голямата си мечта и да се докосне до идола на милиони - Ламин Ямал.

Хлапето, което е един от 40-те хил. зрители на мача от световните квалификации между България и Испания, някак успя да се озове на терена, въпреки драконовските мерки за сигурност. С телефон в ръка, за да си направи селфи с най-популярния играч на планетата в момента, детето се озова на терена.

Малчуганът веднага се втурна към испанците, докато отборът на Луис де ла Фуетне загрява, но охраната го настигна точно преди да стигне до "Ла Фурия" и го изведе от терена.