ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испания се смили над България, нашите паднаха 0:3 ...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21236087 www.24chasa.bg

Българите мачкат на US Open! Иванов (с контузия) и Василев на полуфинал

2092
Иван Иванов Снимки: USTA

Стана нещо като традиция поне по двама българи да играят в полуфиналите на турнир от "Големият шлем" при юношите. 

След "Уимбълдън" това се случи и на US Open. Александър Василев пропусна 3 мачбола, но натупа 6:3, 7:5 16-годишния представител на домакините от САЩ Андрю Джонсън.

Доста повече драма имаше при Иван Иванов. Водачът в световната ранглиста взе първия сет срещу Макс Шонхаус (Гер), но при 0:5 повика лекар заради проблем с дясната ръка. След загубената маст 16-годишният варненец пак взе медицинска пауза и отиде до съблекалнята. При подновяването на мача направи пробив, който обаче съперникът му върна. Така се стигна до дълъг тайбрек, в който шампионът от "Уимбълдън" прегази немеца с 10:3 за крайното 6:4, 0:6, 7:6. 

Александър Василев
Александър Василев

В следващия кръг Иванов играе със Зангар Нурланули (Каз). Василев (той е братовчед на световната ни звезда Григор Димитров) очаква Луис Гуто Мигел от Бразилия. 

Иван Иванов Снимки: USTA
Александър Василев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: AI терапевти насърчават смърт - светът е извън контрол