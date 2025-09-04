Българите мачкат на US Open! Иванов (с контузия) и Василев на полуфинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стана нещо като традиция поне по двама българи да играят в полуфиналите на турнир от "Големият шлем" при юношите.

След "Уимбълдън" това се случи и на US Open. Александър Василев пропусна 3 мачбола, но натупа 6:3, 7:5 16-годишния представител на домакините от САЩ Андрю Джонсън.

Доста повече драма имаше при Иван Иванов. Водачът в световната ранглиста взе първия сет срещу Макс Шонхаус (Гер), но при 0:5 повика лекар заради проблем с дясната ръка. След загубената маст 16-годишният варненец пак взе медицинска пауза и отиде до съблекалнята. При подновяването на мача направи пробив, който обаче съперникът му върна. Така се стигна до дълъг тайбрек, в който шампионът от "Уимбълдън" прегази немеца с 10:3 за крайното 6:4, 0:6, 7:6.

Александър Василев

В следващия кръг Иванов играе със Зангар Нурланули (Каз). Василев (той е братовчед на световната ни звезда Григор Димитров) очаква Луис Гуто Мигел от Бразилия.