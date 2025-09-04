Шампионът на Гърция спечели обиколката на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Грък спечели 72-ата колоездачна обиколка на България.

Националният шампион Никифорос Арваниту от унгарския отбор United Shipping остана втори в заключителния пети етап, който бе съкратен до 50,4 километра, но отново бе със старт и финал в Сливен. Победител стана полякът Павел Шостка от "Моного".

В генералното класиране Арваниту изпревари с 21 секунди Доминик Рьобер (Гер) от "Беноти". Трети на 25 секунди изоставане е друг германец - Юлиан Бореш от "Рембе".

От българските състезатели най-напред се класира Мартин Папанов. Колоездачът на тайванския "Сито Тригон" е четвърти на 29 секунди от Арваниту.