Илиан Илиев: Има и позитиви след загубата от Испания

"Има позитиви след загубата"

Това каза селекционерът на България Илиан Илиев след поражението 0:3 от Испания в среща от световните квалификации.

"Очаквахме да се получи такъв мач. Испания да владее топката. Сменихме схемата. Допуснахме грешки, но...Класата на съперника е голяма", каза Илиев.

"Футболистите се раздадоха на максимум срещу Испания. И Франция и Нидерландия допуснаха много голове от този отбор. Второто полувреме се посъбрахме малко. Показахме по-добра игра. Имахме някоя друга ситуация. Ако Влади Николов не беше в засада и беше отбелязал - да вкараме гол на Испания. Те играят с много самочувствие. Ние допуснахме много грешки. Опитахме да се притивопоставим. Хубавото е, че млади момчета дебютанти като Емил Ценов и Росен Божинов, влязоха и играха през грешки.