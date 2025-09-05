ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илиан Илиев: Има и позитиви след загубата от Испания

Симеон Демирев

1576
Илиан Илиев СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

 "Има позитиви след загубата"

Това каза селекционерът на България Илиан Илиев след поражението 0:3 от Испания в среща от световните квалификации.   

"Очаквахме да се получи такъв мач. Испания да владее топката. Сменихме схемата. Допуснахме грешки, но...Класата на съперника е голяма", каза Илиев. 

"Футболистите се раздадоха на максимум срещу Испания. И Франция и Нидерландия допуснаха много голове от този отбор. Второто полувреме се посъбрахме малко. Показахме по-добра игра. Имахме някоя друга ситуация. Ако Влади Николов не беше в засада и беше отбелязал -  да вкараме гол на Испания. Те играят с много самочувствие. Ние допуснахме много грешки. Опитахме да се притивопоставим. Хубавото е, че млади момчета дебютанти като Емил Ценов и Росен Божинов, влязоха и играха през грешки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

