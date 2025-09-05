Германия се сгромоляса срамно - 0:2 от Словакия (резултати от световни квалификации)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германия се сгромоляса при старта на световните квалификации със загуба 0:2 при гостуването на Словакия.

В Братислива Давид Ханцко (42) и Давид Стрелец (55) донесоха луда радост на домакините.

Бундестимът трябва да благодари на вратаря Оливер Бауман, че падна още по-срамно.

В другата среща от групата Северна Ирландия би 3:1 в Люксембург.

Останалите резултати от зона "Европа":

България - Испания 0:3

Грузия - Турция 2:3

Казахстан - Уелс 0:1

Литва - Малта 1:1

Лихтенщайн - Белгия 0:6

Нидерландия - Полша 1:1