Илия Груев: Благодаря на тези 40 000, не е трагедия да паднеш от Испания

Единственият българин в топпървенство Илия Груев ("Лийдс", Анг) коментира загубата 0:3 от Испания в София на старта на световните квалификации.

"Първо искам да благодаря на хората, които дойдоха. 40 хиляди души, които искаха да направят празник от този мач. Благодарим за тази подкрепа! Беше нещо уникално да играем пред 40 хиляди! Въпреки много негативни мнения и песимизъм мисля, че видяхме какво може да стане, когато толкова хора дойдат на мач и подкрепят, и обичат държавата си.

За мача мога да кажа, че ни вкараха много глупав първи гол, който падна и много рано. Имахме една хубава възможност от Ради Кирилов, след това падна и вторият гол. Трябваше по-добре да се защитаваме и мисля, че ако по-дълго бяхме издържали до първи гол, можеше да стане нещо. Но за жалост не успяхме. Много рано приключи мачът и това е много жалко. Но това е един от най-добрите отбори на света и така е за жалост.

Ранният гол се отрази. Макар да знаехме, че и в която минута да ни вкарат, продължаваме смело и не трябва да ни влияе резултатът. Опитахме се, но не реагирахме добре след 0:1 и 0:2. Много бързо паднаха головете, а това трябва да го променим. Когато и да ни вкарват, трябва да продължаваме да се борим. Не смятам обаче, че е трагедия да паднеш 0:3 от един от най-силните отбори в света.

Много ясно, че искахме да направим нещо, но сега ни чака много труден двубой в Грузия. Там имаме по-големи шансове, отколкото с Испания днес.

Ламин Ямал? Видя се класата му. Много е трудно да се защитаваш срещу него. Не само ние имаме проблеми, а цял свят изпитва трудности. Притеснения? Не е имало. Респект – да, но няма от какво да се притесняваме", заяви Груев.