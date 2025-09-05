Треньорът на Испания очарован от гостоприемството на България

Наставникът на европейския шампион Испания Луис де ла Фуенте обяви, че е очарован от гостоприемството на България. Той визира отношението въобще към отбора му, това на пълния стадион "Васил Левски" (явно неглижира освиркванията към Ламин Ямал), а всъщност не можеше да се оплаче от съдържателна съпротива на терена.

"Стана по-лесно, защото започнахме много силно с този ранен гол. Отборът беше концентриран. След това успяхме да отбележим още един гол и вдигнахме интензитета. Показахме много високо ниво преди почивката. Задържахме го и през второто полувреме. Доволен съм.

Ранният гол ни отвори вратата към победата, но мачът е 90 минути. Имахме и други положения за гол. Във футбола трябва да си постоянен, за да може да печелиш. Много съм доволен от моя отбор, не спряхме да атакуваме през цялото време. Искам да виждам футболистите си по този начин.

На трибуните беше истински празник. България е добър отбор. Атмосферата беше уникална. Ще ми остане един прекрасен спомен", коментира политкоректно Де ла Фуенте