Ас на "Левски" със силен мач в Африка

Асът на "Левски" - Мустафа Сангаре, направи пореден силен мач от началото на сезона.

Таранът на "сините" бе титуляр за Мали при успеха 3:0 над Коморските острови в среща от квалификациите за световното първенство, зона Африка.

Сангаре се отчете с асистенция за първия гол на Мали, дело на Нене Доржелес. А през втората част бе заменен.

С успеха Мали събра 12 точки на третото място във временното класиране в Група „I", на 4 зад лидера Гана, на 1 зад втория Мадагаскар и с равен актив с Коморите. Първият се класира директно, а вторият отива на интерконтинентален плейоф.