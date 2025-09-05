ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата повдига обвинения за тежка телесна п...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21237729 www.24chasa.bg

Ас на "Левски" със силен мач в Африка

1712
Мустафа Сангаре е фаулиран от играч на "Сабах". Снимка: Георги Палейков

Асът на "Левски" - Мустафа Сангаре, направи пореден силен мач от началото на сезона.

Таранът на "сините" бе титуляр за Мали при успеха 3:0 над Коморските острови в среща от квалификациите за световното първенство, зона Африка.

Сангаре се отчете с асистенция за първия гол на Мали, дело на Нене Доржелес. А през втората част бе заменен.

С успеха Мали събра 12 точки на третото място във временното класиране в Група „I", на 4 зад лидера Гана, на 1 зад втория Мадагаскар и с равен актив с Коморите. Първият се класира директно, а вторият отива на интерконтинентален плейоф.

Мустафа Сангаре е фаулиран от играч на "Сабах". Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание