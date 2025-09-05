ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меси с два гола в последния си мач в Аржентина

Меси СНИМКА: РОЙТЕРС

Настоящ световен шампион Аржентина спечели с 3:0 срещу Венецуела. Два гола на стадион "Монументал" в Буенос Айрес вкара капитанът на  Лионел Меси (39'80). Още един гол за аржентинците добави капитанът на Интер Милано Лаутаро Мартинес в 76-ата минута, секунди след появата си в игра на мястото на Алварес.

За 38-годишния Меси това вероятно бе последният мач с екипа на националния отбор на територията на Аржентина, като самият той намекна за това след края на двубоя, но добави, че е изключително мотивиран за предстоящото световно първенство.

За тима на Венецуела пък цял мач в защита игра бранителят на "Левски" Кристиан Макун. Въпреки поражението венецуелците, които са единственият отбор от Южна Америка запазват шансове за класиране на Мондиал 2026 чрез бараж.

