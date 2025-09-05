Треньорът на Германия: Нямам обяснение за нашето представяне

Нямам обяснение за нашето представяне.

Това каза селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман след поражението 0:2 от Словакия в среща от световните квалификации.

"Съперникът беше с километри пред нас в това отношение от първата до последната минута, игра футбол с емоция и желание. Ако не излезеш с желание, футболните качества нямат толкова значение. Всички трябва да разберат, ако искаме да играем на Световното първенство, нещата трябва да се променят и всеки да изиграе своята положителна роля. Бяхме много далеч от необходимото в този двубой във всяко едно отношение. С изключение на няколко минути в началото на второто полувреме, останалото беше пълен мрак", каза още треньорът на бундестима.