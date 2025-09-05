ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата повдига обвинения за тежка телесна п...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21237864 www.24chasa.bg

Треньорът на Германия: Нямам обяснение за нашето представяне

1744
Нагелсман започна с поражение пресевките за мондиала следващата година. СНИМКА: РОЙТЕРС

Нямам обяснение за нашето представяне.

Това каза селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман след поражението 0:2 от Словакия в среща от световните квалификации.

 "Съперникът беше с километри пред нас в това отношение от първата до последната минута, игра футбол с емоция и желание. Ако не излезеш с желание, футболните качества нямат толкова значение. Всички трябва да разберат, ако искаме да играем на Световното първенство, нещата трябва да се променят и всеки да изиграе своята положителна роля. Бяхме много далеч от необходимото в този двубой във всяко едно отношение. С изключение на няколко минути в началото на второто полувреме, останалото беше пълен мрак", каза още треньорът на бундестима.

Нагелсман започна с поражение пресевките за мондиала следващата година. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание